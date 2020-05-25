رفحاء 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واستواصل القطاعات الأمنية بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية جهودها في تطبيق أمر منع التجول الكامل في أيام عيد الفطر المبارك،مع استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة حفاظاً على صحة الجميع وسلامتهم.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولتها الميدانية اليوم الالتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الكامل الذي اُتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية ما يؤكد ضرورة البقاء في المنازل،إلا لضرورة قصوى،بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق "توكلنا ".وظهرت شوارع وميادين وأحياء المحافظة خالية من حركة السيارات والمارة عدا المستثنين من أمر المنع وهذا يدل على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من السكان لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تكفل –بإذن الله- تحقيق السلامة العامة للجميع.// انتهى //22:01ت م0110