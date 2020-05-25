الرياض 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسيحتضن ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند غداً قمة نارية "صامتة" بين بوروسيا دورتموند "الثاني" وضيفه بايرن ميونيخ المتصدر في صراعهما على اللقب ، وقد تلعب دوراً كبيراً في تحديد هوية البطل، وذلك في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.ويكتسي "الكلاسيكو" أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين اللذين يسعيان إلى مواصلة انتصاراتهما وتحقيق الفوز الثالث على التوالي منذ استئناف المنافسات التي توقفت لأكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، وخصوص بوروسيا دورتموند.ويدرك دورتموند أن الخسارة ستُضعف آماله في التتويج بلقب هذا الموسم كونه يتخلف بفارق أربع نقاط عن النادي البافاري الذي سيشدد، في حال كسبه النقاط الثلاث، قبضته على اللقب الثامن توالياً.واستأنف الفريقان الدوري الألماني في نهاية الأسبوع قبل الماضي بطريقة مميزة بعد توقف منذ منتصف مارس بسبب فيروس "كوفيد-19"، حيث فاز دورتموند على شالكه في مباراة دربي مدينة الرور الصناعية برباعية نظيفة قبل أن يفوز على مضيفه فولفسبوغ بثنائية نظيفة، في حين عاد البايرن بفوز من العاصمة على أونيون برلين بهدفين نظيفين، قبل أن يكسب إينتراخت فرانكفورت 5-2.ويسعى بايرن ميونيخ بقيادة مدربه هانزي فليك إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتأكيد تفوقه على دورتموند في المواسم الأربعة الأخيرة حيث فاز النادي البارفاري خمس مرات في المباريات السبع الأخيرة بينهما في الدوري آخرها برباعية نظيفة في ميونيخ في نوفمبر الماضي.// انتهى //22:01ت م0111