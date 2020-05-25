بروكسل 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأعلنت رابطة الأندية الأوروبية لكرة السلة اليوم إلغاء الموسم الحالي من بطولتها القارية الأبرز "يوروليغ" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد من دون تتويج أي بطل، قبل ست مراحل من نهاية الدوري.وأصدرت الرابطة اليوم بيانا أكدت فيه أنه وبعد دراسة كل الخيارات الممكنة، قرر المجلس التنفيذي إلغاء موسم 2019-2020 من يوروليغ ويورو كاب"، في إشارة إلى المسابقة القارية الثانية من حيث الأهمية.وقالت : " فرض السلطات المحلية قيوداً مختلفة على حركة تنقل مواطنيها، إضافة إلى البروتوكولات الصحية التي تلزم وضع أي لاعب أو مدرب أو حكم يصاب بالفيروس في العزل التام، هي من أسباب إلغاء الموسم.// انتهى //22:02ت م0112