القاهرة 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 702 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" المستجد، ووفاة 19 حالة.وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 93 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900.وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم هو 17967 حالة , مشيرا إلى أن عدد الوفيات الكلي بلغ 783 وفاة.// انتهى //22:14ت م0114