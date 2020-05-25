صنعاء 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واستفقد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي اليوم الوحدات العسكرية المُرابطة في جبهات نهم شرقي العاصمة صنعاء, واطّلع على سير العمليات القتالية والمواقع الجديدة التي حررت مؤخراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.وثمن وزير الدفاع اليمني خلال الاجتماع مواقف وجهود قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من دعم وتضحيات في معركة المصير العربي الواحد.// انتهى //22:42ت م0117