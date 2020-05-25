طرابلس 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ حيال تقارير تفيد بمقتل أو إصابة مدنيين في طرابلس جراء انفجار عبوات ناسفة مبتكرة (IED) وضعت في منازلهم أو بالقرب منها.وقالت البعثة في بيان أصدرته اليوم "إنها تدين بشدة هذه الأعمال التي لا تخدم أي هدف عسكري وتثير الخوف الشديد بين السكان وتنتهك حقوق المدنيين الأبرياء الذين يجب حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني" داعية جميع الأفراد إلى التماس المعلومات والاستماع إلى إرشادات الجهات الأمنية بالابتعاد عن المناطق التي لم تعلن السلطات المختصة بأنها آمنة، وعدم الاقتراب من أية أجسام مجهولة يحتمل أن تكون عبوات ناسفة.// انتهى //23:00ت م0120