أبها 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واستزينت سماء مدينة أبها مساء اليوم بألوان الفرح التي جسدتها الألعاب النارية احتفالا بعيد الفطر المبارك لهذا العام.وبناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير نظم مجلس التنمية السياحية بالمنطقة فعالية الألعاب النارية في الساعة التاسعة من مساء اليوم ، التي أطلقت من أعلى قمة في متنزه "أبوخيال" السياحي، ليشاهدها جميع المواطنين والمقيمين في أبها من فوق أسطح وشرفات منازلهم وسط تفاعل ومتابعة كبيرة.وتشكلت في أرجاء المدينة لوحات جمالية تمازجت فيها عقود من الألوان الزاهية، نشرت أجواء الفرح بهذه المناسبة السعيدة .// انتهى //23:03ت م0123