القاهرة 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس تناول التطورات الأخيرة في ليبيا، وجهود مكافحة انتشار وباء كورونا، وسُبل احتواء تداعياته .كما جرى خلال الاتصال بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان .// انتهى //23:04ت م0125