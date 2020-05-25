سياسي / الرئيس المصري يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء اليونان التطورات الأخيرة في ليبيا
الاثنين 1441/10/2 هـ الموافق 2020/05/25 م واس
القاهرة 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا اليوم من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس تناول التطورات الأخيرة في ليبيا، وجهود مكافحة انتشار وباء كورونا، وسُبل احتواء تداعياته .
كما جرى خلال الاتصال بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان .
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