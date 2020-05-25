نجران 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسنفذت أمانة منطقة نجران خلال أيام عيد الفطر المبارك جولات رقابية مكثفة على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من سلامة الأغذية، وتطبيق أنظمة ولوائح الاشتراطات الصحية.وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن الأمانة كثفت من جولاتها الرقابية على أسواق المنتجات الغذائية والمراكز، والمحال التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة، للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية ورفع مستوى الصحة العامة.من جانبه، أفاد مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز علي رجاء أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط ومصادرة كميات من السلع والمواد الغذائية مجهولة المصدر وإتلاف ما تظهر عليه علامات التلف، كما رصدت مخالفات تتعلق بتدني مستوى النظافة العامة، وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على رقم البلاغات 940.// انتهى//23:05ت م0127