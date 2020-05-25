اجتماعي / جمعية الكشافة تحتفي بعيد الفطر المبارك عن بُعد
الاثنين 1441/10/2 هـ الموافق 2020/05/25 م واس
الرياض 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس
احتفت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم عن بُعد بعيد الفطر المبارك شارك فيه العديد من الشخصيات الكشفية العالمية والعربية .
وتضمن الاحتفاء استعراضاً لأبرز مظاهر العيد في مناطق ومحافظات المملكة ، كما شاركت الزهرات بأناشيد بالمناسبة ، وبعض القصائد الوطنية .
كما أقامت الجمعية احتفاء آخر خُصص للمراحل العمرية ( البراعم ، الأشبال ، الفتيان ، الكشاف المتقدم ، الجوالة ) تبادلوا فيه التهاني وقدمت خلاله الأناشيد والأهازيج الكشفية المناسبة .
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