الرياض 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واساحتفت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم عن بُعد بعيد الفطر المبارك شارك فيه العديد من الشخصيات الكشفية العالمية والعربية .وتضمن الاحتفاء استعراضاً لأبرز مظاهر العيد في مناطق ومحافظات المملكة ، كما شاركت الزهرات بأناشيد بالمناسبة ، وبعض القصائد الوطنية .كما أقامت الجمعية احتفاء آخر خُصص للمراحل العمرية ( البراعم ، الأشبال ، الفتيان ، الكشاف المتقدم ، الجوالة ) تبادلوا فيه التهاني وقدمت خلاله الأناشيد والأهازيج الكشفية المناسبة .// انتهى //23:36ت م0128