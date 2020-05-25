المدينة المنورة 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسنفّذت جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة عدداً من الأعمال الفنية بشعار "عيدنا ببيتنا" للتوعية بأهمية التباعد الاجتماعي خلال فترة عيد الفطر المبارك، وإمكانية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الأقارب لتهنئتهم بالعيد السعيد.وشملت الأعمال التي أُطلقت تزامناً مع عيد الفطر المبارك مقاطع مرئية، ومشاهد تمثيلية إرشادية تم دمجها عن بعد بمشاركة عدد من الكوادر الفنية من داخل المملكة وخارجها، تجسّد إمكانية معايشة فرحة العيد وتبادل التهاني عن بعد، وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء في المنزل، للحدّ من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامتنا جميعاً.// انتهى //23:37ت م0129