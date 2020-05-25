الأمم المتحدة 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريشدول القارة إلى الاستجابة للدعوة الأممية الرامية إلى وقف إطلاق النار في العالم للتصدي لمكافحة جائحة كوفيد-19وأشار غوتيريش في رسالته بمناسبة يوم إفريقيا إلى أن جائحة كوفيد 19 تهدد بعرقلة التقدم الذي سيمكن البلدان من الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والغايات المحددة في أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063.وأبان أن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنشأت صندوقا لمواجهة الجائحة، في حين اتخذت الدول الإفريقية الأعضاء تدابير قوية لاحتواء انتشار الفيروس وتخفيف آثاره الاجتماعية والاقتصادية.وحث الأمين العام للأمم المتحدة الجهاتِ الفاعلة السياسية في إفريقيا على الانخراط في حوار سياسي مستمر وشامل للجميع لتخفيف حدة التوتر بشأن الانتخابات وتعزيز الممارسات الديمقراطية، حيث أنه من المقرر أن تجري حوالي 20 دولة إفريقية انتخابات هذا العام.// انتهى //23:52ت م0131