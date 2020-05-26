تونس 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسبحث وزير الخارجية التونسي نور الدين الري في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره المالطي إيفاريست بارتولو علاقات التعاون بين البلدين، وسبل الارتقاء بها وتنويعها في شتى المجالات.وجرى خلال الاتصال التطرق إلى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التشاور في شأنها وفي مقدمتها الوضع في ليبيا, إضافة إلى جهود البلدين للحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف تداعيتها.// انتهى //00:01ت م0132