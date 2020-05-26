صبيا 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسشهدت محافظة صبيا أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك التزاماً كاملاً من المواطنين والمقيمين في المحافظة كغيرها من محافظات ومراكز منطقة جازان بأمر منع التجول الكامل وخلو الميادين والطرقات من المشاة والسيارات عدا الجهات المستثناة.فيما حضرت القطاعات الأمنية في الشوارع العامة والأحياء والتقاطعات والميادين، لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين أمر منع التجول، وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر منع التجول في تقديم خدماتها بكل يسر ومرونة.وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية الوقائية في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع التي جعلتها حكومة المملكة في قمة أولياتها واهتماماتها.// انتهى //00:32ت م0135