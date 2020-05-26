نجران 02 شوال 1441هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسنظم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة نجران مساء اليوم أمسية شعرية عن بعد بعنوان "أهزوجة العيد"، ذلك من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج زووم.واستضافت الأمسية الشاعرين الدكتور خليفة غالب من المملكة والدكتور هاني الصلوي من اليمن والشاعرة ماجدة الظاهري من تونس، ألقوا خلالها عدداً من القصائد الشعرية التي نالت على استحسان المتابعين الذين شاهدوا الأمسية من خلال البرنامج.وتأتي الأمسية ضمن الأنشطة الثقافية المنوعة التي يقيمها النادي خلال أيام عيد الفطر المبارك.// انتهى //01:01ت م0137