القاهرة 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأكدت مصر تمسكها بالعمل الإفريقي المُشترك، وعدم ادخارها لأي جهد للوصول لأهداف القارة والحفاظ على مصالحها ودعم أجندة الاتحاد الإفريقي بما يعود بالنفع على دول وشعوب إفريقيا، مناشدة المجتمع الدولي الاستمرار في دعمه للقارة في مواجهة ما فرضته جائحة "كورونا" من تداعيات وتحديات تهدد الاستقرار ومسيرة التنمية.ونوّهت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم بمناسبة "يوم إفريقيا" الذي يوافق الذكري الـ (57) لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، بأهمية العمل المُشترك والتضامن الإفريقي في ظل أزمة جائحة "كورونا" التي تجتاح العالم الآن بما في ذلك دول القارة الإفريقية، وذلك للتغلب على كافة التحديات وإحلال السلام والرخاء في القارة.// انتهى //01:27ت م0144