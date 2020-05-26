عام / جهود جبارة يبذلها رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم
الثلاثاء 1441/10/3 هـ الموافق 2020/05/26 م واس
بريدة 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس
يبذل رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم جهودا جبارة مع مختلف قطاعات الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، و متابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لأمر منع التجول، بالإضافة إلى التعاون مع صحة المنطقة باستحداث نقاط فرز يتم من خلالها الكشف على المسافرين عبر المداخل الرئيسة لمدن ومحافظات منطقة القصيم .
حيث يتمحور دور القوة الخاصة لأمن الطرق بالقصيم على إقامة نقاط التفتيش على جميع مداخل المنطقه وعلى الطرق المغطاه ، و مسح الطرق وفرض السيطرة الأمنية وتطبيق الأنظمة على المارة المخالفين لمنع التجول، بالإضافة إلى تطبيق الاشتراطات الصحية والحرص على مبدأ التباعد والوقاية من مسببات مرض كورونا، و فحص جميع المحطات الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي والتأكد من التزامها باشتراطات السلامة.
كما تحرص القوة الخاصة لأمن الطرق بالقصيم على متابعه تعليمات وزارة التجارة والتنسيق بشكل مستمر ، واستخدام برامج تقنية تساعد على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ، بالإضافة إلى تلقي البلاغات وسرعة تمريرها والرد على الاستفسارات والحرص على تقديم الخدمات الإنسانية ، ورفع التقارير بشكل مستمر عن الطرق و كثافة الحركة ومواقع نقاط المنع.
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