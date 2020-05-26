نيروبي 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020م واسكشف الرئيس الكيني أوهورو كينياتا عن حزمة حوافز ضخمة لإنعاش الاقتصاد عن طريق ضخ 502 مليون دولار، في قطاعات مختلفة، للتخفيف من آثار جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد منذ شهر مارس الماضي.وأكد الرئيس الكيني أن البرنامج يركز على خمسة مجالات رئيسية، هي البنية التحتية والتعليم والصحة والزراعة والسياحة، كما يولي البرنامج اهتمامًا لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.وأضاف أن هذا التمويل سيدعم تجديد المرافق وإعادة هيكلة الأنشطة التجارية في القطاع السياحي المتضرر أيضا بسبب الجائحة مما أدى إلى إغلاق الفنادق والوجهات السياحية.وتسبب الإغلاق الذي تعرفه البلاد بسبب كورونا في فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم واضطرار عدد كبير من الشركات إلى إغلاق أبوابها.// انتهى //02:33ت م0148