جيزان 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسقامت جوازات منطقة جازان اليوم ، بتوزيع الورود وبطاقات التهنئة بعيد الفطر المبارك على رجال الأمن في نقاط التفتيش من مختلف القطاعات الذين يقومون بالواجب لأجل المحافظة على الأمن والأمان، ومنسوبي الصحة نظير تضحيتهم الإنسانية التي يقدمونها للوطن والإنسان بشكل عام.وأوضح المتحدث الإعلامي لجوازات المنطقة الرائد عبدالرحمن بن ضيف الله الأسمري ، أن الجوازات هدفت من المعايدة إدخال البهجة والسرور ومشاركة رجال الأمن و ومنسوبي الصحة فرحتهم بالعيد من خلال توزيع الورود وبطاقات التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك ، مثمناً جهود جميع العاملين في خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد؛ لحماية الوطن والمجتمع كافة، داعيا الله لهم بدوام الصحة والعافية والتوفيق في المهام والأعمال التي يقومون بها.// انتهى //03:34ت م0151