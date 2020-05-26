اقتصادي / الاتحاد الأفريقي يعتزم جمع مليون دولار لصندوق الاستجابة لـ "كوفيد-19" في ذكرى يوم أفريقيا
الثلاثاء 1441/10/3 هـ الموافق 2020/05/26 م واس
أديس أبابا 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020م واس
أعلن الاتحاد الأفريقي اليوم أنه سيجمع مليون دولار أمريكي لفائدة صندوق الاستجابة لمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ 57 لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية.
وأفاد بيان للاتحاد الأفريقي في يوم أفريقيا الذي يوافق يوم 25 مايو، أنه سيتم تشجيع جميع الأفارقة والمنتمين من أصل أفريقي وأصدقاء أفريقيا على التبرع للصندوق، مجددًا تأكيده على هدف تجميع مليون دولار لهذا اليوم.
ويهدف صندوق الاستجابة التابع للاتحاد الأفريقي إلى تعزيز الاستجابة القارية للمرض وتخفيف تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والإنساني على السكان الأفارقة.
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