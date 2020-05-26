أديس أبابا 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020م واسأعلن الاتحاد الأفريقي اليوم أنه سيجمع مليون دولار أمريكي لفائدة صندوق الاستجابة لمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ 57 لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية.وأفاد بيان للاتحاد الأفريقي في يوم أفريقيا الذي يوافق يوم 25 مايو، أنه سيتم تشجيع جميع الأفارقة والمنتمين من أصل أفريقي وأصدقاء أفريقيا على التبرع للصندوق، مجددًا تأكيده على هدف تجميع مليون دولار لهذا اليوم.ويهدف صندوق الاستجابة التابع للاتحاد الأفريقي إلى تعزيز الاستجابة القارية للمرض وتخفيف تأثيره الاجتماعي والاقتصادي والإنساني على السكان الأفارقة.// انتهى //03:36ت م0152