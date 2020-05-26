اقتصادي / انخفاض الصادرات والواردات الأسترالية في شهر أبريل الماضي
الثلاثاء 1441/10/3 هـ الموافق 2020/05/26 م واس
كانبيرا 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واس
أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن انخفاض قيمة الصادرات والواردات من السلع في أستراليا في شهر أبريل الماضي.
وأظهرت الأرقام الأولية أن الصادرات تراجعت بقيمة 4 مليارات دولار أسترالي أو ما نسبته 12% مقارنة بالرقم القياسي الذي سجل في شهر مارس الذي سبقه والذي بلغ 35.797 مليار دولار أسترالي.
أما بالنسبة للواردات فقد انخفضت بنسبة 5% في شهر أبريل الماضي، بسبب انخفاض واردات النفط والطائرات والذهب غير النقدي والمركبات.
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