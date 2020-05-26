كانبيرا 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن انخفاض قيمة الصادرات والواردات من السلع في أستراليا في شهر أبريل الماضي.وأظهرت الأرقام الأولية أن الصادرات تراجعت بقيمة 4 مليارات دولار أسترالي أو ما نسبته 12% مقارنة بالرقم القياسي الذي سجل في شهر مارس الذي سبقه والذي بلغ 35.797 مليار دولار أسترالي.أما بالنسبة للواردات فقد انخفضت بنسبة 5% في شهر أبريل الماضي، بسبب انخفاض واردات النفط والطائرات والذهب غير النقدي والمركبات.// انتهى //03:48ت م0153