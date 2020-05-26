دبلن 02 شوال 1441 هـ الموافق 25 مايو 2020 م واسكشفت السلطات الأيرلندية عن عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين، لأول مرة منذ 21 مارس.وسجلت البلاد حتى الآن 1606 وفيات بالفيروس، بينما ارتفعت حالات الإصابة خلال الليلة الماضية بمقدار 59 شخصا إلى 24 ألفا و698، حسبما أعلنت وزارة الصحية الأيرلندية.وأشاد رئيس الوزراء ليو فارادكار بهذا "الإنجاز المهم" على تويتر، وقال: "سننتصر".وبدأت أيرلندا في 18 مايو الماضي في عمليتها التدريجية للتخفيف من القيود التي تهدف إلى إبطاء تفشي الفيروس.// انتهى //04:02ت م0155