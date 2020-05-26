الرياض 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين: نرى الأمل في قادم أيامناالقيادة تهنئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادهاولي العهد: الظروف السيئة ستزول إن شاء الله ونحن مقبلون دائماً على خيرولي العهد يقدم عبر الاتصال المرئي التهنئة لمنتسبي وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطرمحمد بن ناصر يعايد الجهات الأمنية والصحية بالمنطقةأمير الشرقية ونائبه يهنئان منتسبي القطاعات الأمنية وأبطال الصحةفيصل بن سلمان يهنئ مشايخ وأئمة المسجد النبوي ويطمئن على صحة الغامديسجون جازان تعايد نزلاءها بفرحة الحذررئيس الشورى مهنئاً القيادة: المملكة تعيش نهضة تنموية شاملة وأجواء آمنةثلاثة ملايين مستفيد من خدمات مركز التطوع الصحيسفيرة خادم الحرمين في الولايات المتحدة ترأس اجتماع مجلس إدارة الأندية الطلابيةنشاط طلابي لتحسين الصورة الذهنية عن المملكة في أميركاوزير الحج والعمرة يثني على مبادرة مطوفي الدول العربية «التبرع بالدم» لمرضى «كورونا»وزير الصحة: تصور مرحلي يبدأ الخميس يمهد لعودة الأوضاع إلى طبيعتهاترمب يمنع الرحلات الجوية من البرازيل.. وهولندا تكتشف حالة انتقال كورونا من حيوان لإنسانأوروبا واليابان تخرجان ببطء من العزلمصرع عدة أشخاص في تبادل إطلاق نار بأفغانستانقطر تنتهك خصوصية مواطنيها والمقيمين فيها«السيادي السوداني» يدعو لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة// يتبع //06:02ت م0003