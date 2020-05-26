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الثلاثاء 1441/10/3 هـ الموافق 2020/05/26 م واس
الرياض 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين: نرى الأمل في قادم أيامنا
القيادة تهنئ رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها
ولي العهد: الظروف السيئة ستزول إن شاء الله ونحن مقبلون دائماً على خير
ولي العهد يقدم عبر الاتصال المرئي التهنئة لمنتسبي وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر
محمد بن ناصر يعايد الجهات الأمنية والصحية بالمنطقة
أمير الشرقية ونائبه يهنئان منتسبي القطاعات الأمنية وأبطال الصحة
فيصل بن سلمان يهنئ مشايخ وأئمة المسجد النبوي ويطمئن على صحة الغامدي
سجون جازان تعايد نزلاءها بفرحة الحذر
رئيس الشورى مهنئاً القيادة: المملكة تعيش نهضة تنموية شاملة وأجواء آمنة
ثلاثة ملايين مستفيد من خدمات مركز التطوع الصحي
سفيرة خادم الحرمين في الولايات المتحدة ترأس اجتماع مجلس إدارة الأندية الطلابية
نشاط طلابي لتحسين الصورة الذهنية عن المملكة في أميركا
وزير الحج والعمرة يثني على مبادرة مطوفي الدول العربية «التبرع بالدم» لمرضى «كورونا»
وزير الصحة: تصور مرحلي يبدأ الخميس يمهد لعودة الأوضاع إلى طبيعتها
ترمب يمنع الرحلات الجوية من البرازيل.. وهولندا تكتشف حالة انتقال كورونا من حيوان لإنسان
أوروبا واليابان تخرجان ببطء من العزل
مصرع عدة أشخاص في تبادل إطلاق نار بأفغانستان
قطر تنتهك خصوصية مواطنيها والمقيمين فيها
«السيادي السوداني» يدعو لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة
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