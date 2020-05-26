طوكيو 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 39ر455 نقطة أو ما يعادل 20ر2% ليصل إلى 04ر21197 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 59ر23 نقطة، أو57ر1%، ليصل إلى 79ر1525 نقطة.// انتهى //06:15ت م0009