طرابلس 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على الحالة الوبائية لفيروس كورونا، مبينة لا إصابات بكورونا في ليبيا لليوم الثالث على التوالي حسب بيان المركز الوطنى لمكافحة الأمراض، ومتطرقة لتحذير منظمة الصحة العالمية من خطورة الوضع الوبائي نتيجة لقلة عينات المسح، مشيرة إلى أن عدد الإصابات وصلت 75 منها 32 حالة نشطة فيما تعافت 40 حالة وسجلت 3 وفيات منذ بداية الأزمة.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، إذ تبنى تنظيم داعش الإرهابي هجومًا استهدف بوابة عسكرية للجيش الليبي في تراغن جنوب ليبيا، وأسفر الهجوم عن تدمير آلية عسكرية للجيش ، مفيدةً بتصاعد الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق في محاور طريق المطار وعين زاره والطويشة، مع إسقاط الجيش طائرة مسيرة تركية في جنوب بني وليد.ونقلت الصحف وصف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأزمة الليبية بأنها بمثابة "اختبارا لمصداقية الاتحاد الأوروبي"، مؤكدًا تواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار،.وتناولت بيان السفارة الأمريكية ، أنها تفتخر بالشراكة مع حكومة الوفاق الشرعية والمعترف بها من الأمم المتحدة، مؤكدة تقدير الولايات المتحدة لالتزامها بالمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والتي يمكن أن توقف التصعيد الخطير الجاري حاليًا، وفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع.وعرجت الصحف على بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم، وإعرابها عن قلقها البالغ حيال تقارير تفيد بمقتل أو إصابة ساكني منطقتي عين زارة، وصلاح الدين في طرابلس، جراء انفجار عبوات ناسفة مبتكرة وضعت في منازلهم أو بالقرب منها، مدينة بشدة هذه الأعمال التي لا تخدم أي هدف عسكري وتثير الخوف الشديد بين السكان وتنتهك حقوق المدنيين الأبرياء.// انتهى //08:21ت م0013