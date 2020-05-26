القاهرة 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بمباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الهاتفية أمس، مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، التي تناولت تعزيز آفاق التعاون المشترك في الطاقة والغاز، وجهود مكافحة انتشار وباء كورونا، مبرزة اتفاق الجانبين على رفض التدخل الخارجي في الأزمة الليبية.ونقلت عن الرئيس السيسي تأكيده قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والعراق على مختلف المستويات، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.وأشارت إلى إعلان وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 702 إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى17967 حالة، وتسجيل 19 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 783 حالة وفاة.ونوّهت صحف الثلاثاء إلى تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس من أنه قد ينقل مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر في أغسطس المقبل من ولاية نورث كارولاينا إذا فرضت الولاية قيود التباعد الاجتماعي على التجمعات.ونقلت عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إعلانه عن عودة الحياة إلى طبيعتها مع انحسار تفشي فيروس كورونا، وكذلك إعلان رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي أنه سيتم رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بعد السيطرة على انتشار الفيروس.وأفادت بأن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات بفيروس كورونا لا تزال تواجه خطر ذروة ثانية فورية إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض.وتحدثت صحف مصر عن قيام قوات الجيش الوطني الليبي بشن سلسلة ضربات جوية أمس على مواقع للميليشيات الإرهابية في قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس، ومواقع أخرى للمليشيات في مديرية أمن غريان بشمال غربي ليبيا.// انتهى //10:23ت م0018