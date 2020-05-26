بيروت 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسعاود الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي تنفذها مقاتلاته الحربية فوق المدن والقرى اللبنانية خارقاً قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت مصادر أمنية اليوم أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت بشكل مكثف على علو متوسط في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح بالجنوب اللبناني ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //11:36ت م0023