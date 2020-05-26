الخرطوم 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تجديد السودان تعاونه التام مع الاتحاد الأفريقي من أجل المضي قُدماً نحو استكمال مسيرة الإصلاح والعمل لأجل تحقيق الاندماج والتكامل الإقليمي اللذين يقودان إلى رفاه وتقدم إنسان القارة الأفريقية.واهتمت بتفقد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي أمس الوحدات العسكرية المُرابطة في جبهات نهم شرقي العاصمة صنعاء, واطّلع على سير العمليات القتالية والمواقع الجديدة التي حررت مؤخراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.ونشرت الصحف إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس عن خطة جديدة لتهويد مدينة القدس المحتلة بتكلفة 200 مليون شيكل.وركزت على تصريح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الأزمة الليبية هي أكبر اختبار لمصداقية الاتحاد الأوروبي .وعرجت على إطلاق السلطات الأفغانية سراح 100 سجين من طالبان وذلك في إطار الرد على هدنة مفاجئة لثلاثة أيام أعلنتها الحركة بمناسبة عيد الفطر، فيما لا يزال وقف إطلاق النار صامداً لليوم الثاني.وسلطت صحف السودان الضوء على إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس أن المملكة المتحدة تعتزم إعادة فتح المتاجر غير الأساسية في 15 يونيو، في إطار تخفيف جديد للإغلاق الذي فرض منذ شهرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //11:59ت م0026