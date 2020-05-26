لندن 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتداعيات أزمة انتشار فيروس كرونا المستجد على الصعيدين المحلي والدولي، مبرزة تصريحات رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن تخفيف حالة الإغلاق التام بشكل كبير ابتداءً من منتصف الشهر القادم.وأوضحت أن معظم المحلات التجارية في بريطانيا التي تقدم الخدمات غير الضرورية ستعاود نشاطها بحسب الخطة الجديدة، على أن تستمر في الإلتزام بتحقيق موجهات التباعد الإجتماعي والتدابير اللازمة لمنع وقوع موجة انتشار جديدة للمرض.وتناولت تعليق منظمة الصحة العالمية التجربة السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكوين المضاد للملاريا على مرضى فيروس كورونا بعد أن كشفت دراسة طبية مؤخرًا عن ارتفاع معدلات الوفيات لدى الذين تناولوا الدواء.وعرجت على ترقب إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء القادم تفاصيل خطة الإنقاذ الاقتصادي الأوروبية لجنب الآثار التي خلفتها أزمة انتشار كورونا.وانتقدت الصحف التدخل التركي في ليبيا، مشيرة إلى أن استخدام المرتزقة الذين شاركوا في الحرب السورية يعتبر أحد أبرز أعمدة سياسة أنقرة في فرض سيطرتها على بعض مناطق شرق البحر الأبيض المتوسط.// انتهى //12:03ت م0027