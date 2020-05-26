بيروت 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسحددت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا" في لبنان، الترتيبات الخاصة بإحالة اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا إلى مركز العزل الطبي قرب بلدة سبلين جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.وأشارت "الأونروا" في بيان اليوم ، إلى أن المحالين إلى هذا المركز هم الذين لا يمكن عزلهم أو لا يمكنهم عزل أنفسهم في المنزل بسبب ضيق المساحة، والذين لا تتطلب حالتهم الإحالة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت.وطلبت من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من أعراض شبيهة بأعراض (كوفيد- 19)، الاتصال بمسؤول الصحة التابع لها من أجل تقييم الحالة.// انتهى //12:11ت م0029