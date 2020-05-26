بانكوك03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسسجلت تايلاند، اليوم، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي إلى 3045 حالة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة إضافية.وأوضح مركز إدارة أزمة كوفيد- 19، إن الحالات الثلاث لمواطنون عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج ووضعوا الآن في الحجر الصحي، مضيفًا أن أكثر من 96 في المئة من المرضى أي 2928 شخصًا تعافوا من المرض.// انتهى //12:12ت م0030