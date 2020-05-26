الخرطوم 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسسجّلت السودان 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة، منها 4 في ولاية الخرطوم، وحالة واحدة في ولاية الجزيرة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم أن 142 حالة من حالات الإصابة سُجلت في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 5 ولايات، مشيرة إلى أن العدد الكلي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى 3976 حالة، بينها 170 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 502 شخص.// انتهى //12:17ت م0032