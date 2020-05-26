تونس 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالمحادثات الهاتفية التي جرت بين وزيري خارجية تونس نور الدين الري ونظيره المالطي إيفاريست بارتولو والتي تناولت علاقات التعاون بين البلدين، وسبل الارتقاء بها وتنويعها في شتى المجالات، إلى جانب التطرق إلى الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ونقلت إلى جانب ذلك تصريحات لوزير الداخلية التونسي هشام المشيشي أكد فيها أن حدود البلاد مؤمنة تمامًا وأن قوات الأمن والجيش التونسيين في أعلى درجات الأهبَة والاستعداد للدفاع عن البلاد.وكتبت محليًا أيضًا عن استقرار الوضع الصحي في تونس في ضوء ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا ودون تسجيل وفيات ولا إصابات جديدة بهذا الوباء.وتناولت صحف الثلاثاء بدء السلطات الجزائرية في تطبيق قرار إلزامية ارتداء الكمامات على جميع الأشخاص وفي كل الظروف ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك، في مسعى للحد من انتشار وباء كورونا.وتابعت في الشأن الليبي أنباء عن التحشيدات العسكرية والاشتباكات المتقطعة في محيط مدينة ترهونة الليبية من قبل قوات حفتر والسراج، وسط مخاوف من حدوث مجازر في صفوف المدنيين، وسط المحاولات الدولية لوقف هذه الحرب .وتطرقت إلى أن مدير مركز الابتكار بجامعة عين شمس في مصر ماجد محمد غنيمة، توقع بحدوث هجمة أكثر شراسة لفيروس كورونا في شهر أكتوبر المقبل في مصر وأنه يتم حاليًا توفير أجهزة تنفس اصطناعي.وأوردت صحف تونس تصريحات رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي، قال فيها إنه سيتم رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وإن اليابان نجحت في السيطرة على انتشار فيروس كورونا خلال أقل من شهرين.// انتهى //12:33ت م0034