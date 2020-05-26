الطائف 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسوزعت جمعية مراكز الأحياء بالطائف مع حلول عيد الفطر المبارك، 1000 هدية معايدة على رجال الأمن في نقاط الفرز وعلى أبطال الصحة في الميدان.وأبان الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور صالح علي بازيد أن الحملة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تهدف لمعايدة رجال الأمن وأبطال الصحة والمرضى امتداد لحملة " براً بمكة ".// انتهى //12:49ت م0036