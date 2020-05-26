الجزائر 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واستناولت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم دخول قانون إجبارية ارتداء الأقنعة الواقية حيز التنفيذ في الجزائر، مشيرة إلى أن الأجراء مفروض على جميع الأشخاص وفي كل الظروف بهدف الحد من انتشار وباء كورونا.وأشارت إلى تأكيدات وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد حول استقرار الوضع الوبائي في الجزائر، معلنًا عن قرب رفع الحجر الصحي وعودة الحياة إلى طبيعتها بشرط احترام التدابير الاحترازية والوقاية.وفي الشأن الليبي اخبرت صحف الثلاثاء عن تواصل المعارك بين قوات المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق في محيط العاصمة الليبية طرابلس، وسط نداءات دولية بوقف القتال والعودة إلى الحوار.// انتهى //13:04ت م0038