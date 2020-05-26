عام / الكويت تسجل 608 إصابات جديدة بكورونا و7 وفيات
الثلاثاء 1441/10/3 هـ الموافق 2020/05/26 م واس
الكويت 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس
سجّلت الكويت 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المصابين إلى 22575، بينما سُجلت سبع حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 172 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية أن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها.
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13:30ت م
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