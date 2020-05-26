جيزان 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات والمتغيرات الجوية التي تمر بها المنطقة خلال هذه الأيام وذلك وفق ما ورد من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة .وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي أن هذه التنبيهات مستمرة حتى هذه الساعة وتشير إلى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وأتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان للسيول وشبه وتدني في مدى الرؤية .‏‎وأهاب العقيد الغامدي بالجميع إلى الالتزام بتعليمات السلامة وذلك بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات في الطرقات وقت الأمطار خشيت الانزلاق أاو القيادة اثناء الأجواء الغابرة وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم ويدعو الجميع لمتابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر بقنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني في حينه.وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة وأنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لهذه التقلبات من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية .// انتهى //14:07ت م0046