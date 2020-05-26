عام / الإمارات تسجّل 779 إصابة جديدة بكورونا
الثلاثاء 1441/10/3 هـ الموافق 2020/05/26 م واس
أبوظبي 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واس
سجّلت الإمارات العربية المتحدة 779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليصل عدد المصابين إلى 31,086 حالة.
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأنها سجّلت 5 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 253 حالة، مشيرة إلى شفاء 325 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 15,982.
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14:17ت م
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