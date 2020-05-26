أبوظبي 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسسجّلت الإمارات العربية المتحدة 779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليصل عدد المصابين إلى 31,086 حالة.وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بأنها سجّلت 5 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 253 حالة، مشيرة إلى شفاء 325 حالة، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 15,982.// انتهى //14:17ت م0047