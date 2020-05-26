الشقيق 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسيدشن محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني غداً، فعاليات "ملتقى العيد" الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بالتفاعل مع وسم " كلنا مسؤول", بحضور رئيس المركز مقعد السبيعي، وذلك عبر البث المباشر على قناة اللجنة على "اليوتيوب".وأوضح رئيس اللجنة موسى محمد هيجان أن الملتقى الذي يبدأ عن الساعة التاسعة مساءً ويتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والمشاركات المتنوعة في مجالات، وعرض لمنجزات وخدمات مركز الرعاية الأولية بالشقيق وجمعية البر الخيرية ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمركز ، إضافة للعديد من السحوبات والجوائز ، مفيداً أن الملتقى يأتي ضمن البرامج و الأنشطة المنوعة التي تنفذها اللجنة خلال أيام عيد الفطر المبارك.// انتهى //14:26ت م0049