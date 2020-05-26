رفحاء 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأطلقت التنمية الاجتماعية بلينة بالتعاون مع الجمعية الخيرية، خلال أيام العيد مبادرة "هدية العيد"، للأطفال ضمن مبادرة "عينين براس".وأوضحت أن الهدف من المبادرة تقديم هدايا للأطفال و مشاركتهم فرحة العيد، ورسم الابتسامة على وجوههم والفرحة في نفوسهم، وهم في منازلهم مع تطبيق جميع التدابير والاحترازات الوقائية اثناء تقديم الهدايا لهم.وأكدت أهمية المشاركة الفاعلة في تنفيذ الحملات والأنشطة التطوعية والمجتمعية، وتجسيد روح التعاون والتكافل الاجتماعي في المجتمع.// انتهى //14:42ت م0050