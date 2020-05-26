جيزان 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسوفرت متاجر وأسواق المواد الغذائية بمنطقة جازان جميع أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية خلال فترة الحضر الكامل الحالية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من حيث التباعد الاجتماعي وتعقيم وتطهير عربات التسوق.ووقفت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، خلال جولة ميدانية على توفر السلع في أسواق مدينة جيزان والمحافظات والمراكز بالمنطقة، بما يلبي احتياجات الأهالي والمقيمين بالمنطقة، وفق أسعار مستقرة للمواد الغذائية حيث لم يسجل أي ارتفاع أو نقص في السلع الأساسية من المواد الغذائية.فيما يقوم فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان بجولات رقابية يومية على جميع الأنشطة والسلع الغذائية والاستهلاكية في مراكز البيع والمستودعات للتأكد من وفرة المخزون و توفر السلع التموينية داخل المراكز التي داخل الأحياء وضمان وصولها, بالإضافة إلى مراقبة الأسعار وضمان صلاحية المنتجات وعدم وجود غش تجاري بها، إضافة لإتاحة الوزارة الرقم 1900 للإبلاغ عن أي مخالفة تجارية على مدار 24 ساعة.// انتهى //14:47ت م0051