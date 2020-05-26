القطيف 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الميدانية على أسواق النفع العام بمحافظة القطيف، حيث نفذت خلال اليومين الماضيين، عدداً من الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق لائحة الإجراءات الصحية والاشتراطات البلدية، والتزام جميع المنشآت بها، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان سلامة المنتج للمواطن والمقيم.وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية في بلدية المحافظة أتلفت ١٦٠٠ كيلو جرام أسماك مستوردة لعدم صلاحيتها بسبب سوء النقل والحفظ والتخزين وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، مشيرةً إلى أن عملية تسييح الأسماك والربيان المُجمد تتسبب في تكاثر الميكروبات مما يؤدي إلى تلوث الطعام وحدوث تسمم غذائي، ويُعد من الغش التجاري، ويجب التأكد عند شراء الربيان من الأماكن المخصصة ويكون عند درجة حرارة - ١٨مْ.كما أتلفت بلدية المحافظة ٨ أطنان من الكراتين الفارغة والأخشاب والأدوات المخالفة للاشتراطات الصحية، وإزالة البرادات المخالفة، وذلك ضمن حملات النظافة على أسواق الخضار والفاكهة.ودعت أمانة الشرقية، إلى تعاون المواطنين والمقيمين بالتواصل مع البلدية في حال الاشتباه بأي منتج أو وجود ملاحظات عليه عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك أو من خلال مركز 940.// انتهى //16:15ت م0056