القاهرة 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسجرى اتصال هاتفي اليوم بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفرنسي جان إيف لو دريان لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد حافظ بأن الجانبين تبادلا الرؤى حول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتأكيد على ضرورة العمل على سرعة استئناف مسار عملية السلام في إطار مبدأ حل الدولتين.وتطرق الجانبان إلى آخر تطورات ملف سد النهضة, وآخر المستجدات على الساحة الليبية وسبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة, واستعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب, مع التحذير من التدخلات الخارجية في ليبيا.// انتهى //16:45ت م0062