نجران03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسنوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بصدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برفع بعض الإجراءات تدريجيًّا، ومن ذلك رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لأنشطتها المكتبية، ابتداء من يوم الأحد المقبل، معربًا سموه عن ثقته بهمة الموظفين بالمنطقة وعزمهم على مواصلة العطاء بكل حماس.ونقل سموه في لقاء عقده اليوم، عبر الاتصال المرئي، بالوكلاء والوكلاء المساعدين والمحافظين ومديري الإدارات المكلفين بالعمل خلال إجازة العيد، تهاني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، لمنسوبي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز، بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً سموه عن شكره وتقديره لهم، على التزامهم بالعمل وتسييره رغم هذه الظروف، ما يجسد استشعارهم للمسؤولية في خدمة المنطقة والمواطن والمقيم.من جهته، عبّر وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي، باسم منسوبي الإمارة، عن التهنئة لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا عزم جميع الموظفين على تحقيق التميّز والعمل بكل صدق وأمانة وإخلاص.وأوضح المستشار الخاص لسمو أمير المنطقة عوض بن عبدالله الأسمري، أن جميع الموظفين في الإمارة والمحافظات والمراكز يستلهمون الدعم والقوة من توجيهات سمو أمير المنطقة، التي تؤكد دائمًا على التفاني في العمل لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله -.وبيّن مدير عام الموارد البشرية بديوان الإمارة، مالك بن ناصر خديش، أنه رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن عموم الموظفين آثروا العمل على راحتهم، وواصلوا جهودهم، من منازلهم أو من مواقعهم، استشعارًا بالمسؤولية وحرصًا على تحقيق توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.// انتهى //16:54ت م0063