أبها 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف على غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة، أن الاحتفاء بالممارسين الصحيين سيكون استثنائياً وذلك تطبيقاً لشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للممارسين الصحيين، مشيرًا سموه أن قيادة البلاد ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - جعلت صحة الإنسان أولاً ، وعملت بكل قوة للحفاظ على الأمن الصحي وتعزيزه ودعم الممارسين الصحيين وتقدير جهودهم.جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس ، لمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب ومستشفى عسير المركزي ، حيث أطمأن سموه على صحة المرضى المنومين والخدمات الطبية المقدمة لهم ، وقدّم التهاني والتبريكات لهم عبر شبكة الاتصالات الهاتفية الداخلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، فيما التقى سموه الممارسين الصحيين وهنأهم بعيد الفطر المبارك، مقدماً لهم شكره وتقديره على الجهود المبذولة في كبح جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.وثمن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري من جانبه، زيارة سمو أمير منطقة عسير ودعمه اللامحدود وتوجيهاته المستمرة ، ومتابعة معالي وزير الصحة اليومية، مؤكداً أن زيارة سموه محفزاً كبير لأبطال الصحة في عسير وللعاملين في الميدان لشرف خدمة وطنهم وأداء واجبهم بكل فخر واعتزاز، مشيراً إلى أن صحة عسير عملت على تنفيذ التعليمات الموجّهة من سموه لتحقيق التوازن بين تعليق بعض الخدمات احترازياً في خضم الجائحة واستمرار تقديم الخدمات للمستفيدين بصناعة مبادرات نوعية، كاستثمار أمثل لهذه الأزمة في التطوير حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات النوعية بشكل ممنهج تحقيقاً لمبدأ الاستدامة لما بعد الأزمة.وأبان العسيري إلى أن مركز القلب بأبها تمكن خلال الفترة من 1 -3- 2020م حتى 25 -5- 2020م، في إنقاذ 17 قلباً في عمليات قلب مفتوح وإجراء 315 قسطرة قلبية تداخلية، وتقديم 80 استشارة طبية عن بعد، وتنفيذ 756 إجراء طبي غير تداخلي، و 184 ألف فحص مخبري، وصرف 5200 وصفة طبية.وأضاف أن فريق العمل في مستشفى عسير المركزي يواصل الجهود التطويرية التي انطلقت في الفترة الماضية، حيث تضاعفت السعة السريرية الفعّالة بنسبة 100٪ تقريباً من 260 سرير إلى أن أصبحت 402 سرير، منها 17 سريراً خصصت للعناية المركزة، فيما ارتفعت العمليات من 7500 عملية سنوياً إلى حوالي 12 ألف عملية، كما انخفضت فترة انتظار العمليات بشكل كبير من انتظار يمتد سابقاً من 6 اشهر إلى عامين، وأصبحت من أسبوع إلى ثلاثة أشهر، وتقلص الانتظار في قسم الطوارئ من يوم إلى 3 أيام سابقاً ، ليصبح من 3 إلى 8 ساعات.// انتهى //16:56ت م0064