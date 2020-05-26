جدة 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأظهر المواطنون والمقيمون بمحافظه جدة التزامهم بأمر منع التجول الكلي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حرصاً على صحة وسلامة الجميع.وكثفت الجهات الأمنية بالمحافظة جهودها في تطبيق أمر منع التجول الكامل منذ بدء سريان منع التجول من ٣٠ رمضان إلى يوم غدٍ ٤ شوال ١٤٤١هـ , وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وخلافه.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلو الشوارع والطرق والميادين الرئيسة، من السيارات والمارة، ماعدا الحالات الضرورية، التي يحصل أصحابها على الأذن للخروج من خلال الجهات المعنية وتطبيق "توكلنا"، مما يؤكد ضرورة البقاء في المنازل استشعاراً للمسؤولية والوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين لمتطلبات هذه المرحلة وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تكفل - إن شاء الله - تحقيق السلامة العامة.// انتهى //16:59ت م0066