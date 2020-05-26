الدمام 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك 1016 جولة رقابية تفتيشية، و 13 جولة مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة ، نتج عنها تسجيل 99 من الإشعارات والغرامات والمخالفات ، فيما تم تطهير 2215 موقعاً، وذلك وفقا لتقرير أصدرته الأمانة عن إنجازها اليومي للإجراءات التي تتبعها للحد من انتشار الفيروس، التي تأتي استمراراً لجهودها للتصدي لفيروس "كوفيد19"، من خلال حملات عديدة من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي تهدف من خلالها لحماية المجتمع.وأهابت الأمانة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصةً بعد العودة للحياة الطبيعية، مؤكدةً أن مسؤولية الفرد واتّباعه للتعليمات الصادرة بهذا الشأن وتنفيذها يدِل على وعي المواطن والمُقيم، وهو ما يُحقق رؤية المملكة في شعبها المتكاتف يداً واحدة لحمايتها واستحقاق العيش فيها ، داعيةً إلى ضرورة تعاون الجميع مع جميع الإجراءات المتخذة بهدف حماية الوطن ومن فيه ، من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //16:59ت م0067