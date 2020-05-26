الجزائر 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسأوقفت عناصر من الأمن الجزائري 17 مهاجرًا غير شرعي بمحافظة الشلف غرب البلاد.وأفادت مصادر أمنية جزائرية اليوم، أنه تم القبض على المهاجرين بشواطئ مدينة تنس شمال محافظة الشلف، وهم يستعدون للمغادرة باتجاه الأراضي الأوروبية، مضيفة أنه تم خلال العملية مصادرة سيارة نقل جماعي، وشاحنة صغيرة، وسيارة سياحة، ومبالغ مالية جزائرية وأجنبية .وأشارت المصادر نفسها إلى أن المهاجرين سيقُدَّمون إلى المحاكمة، بتهمة مغادرة البلاد بصورة غير قانونية.// انتهى //17:49ت م0070