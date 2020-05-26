رفحاء 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسنفذت بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية 308 جولات رقابية تفتيشية خلال شهر رمضان الماضي.وأوضح رئيس بلدية الشعبة المهندس حسون بن وعر العنزي أن البلدية سجلت 9 مخالفات بحق المحال التي لم تلتزم بالتدابير الصحية، مشدداً على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات النظامية للحفاظ على سلامة الجميع.وبين أن البلدية استخدمت 2764 لتراً من المطهرات والمعقمات لتعقيم وتطهير وغسيل 305 مواقع في عدد من الأماكن المختلفة، وذلك في إطار النظافة والإصحاح البيئي الذي كان له دور مهم في استكمال سلسلة تطبيق الاشتراطات الصحية، كما رفعت 725 طناً من النفيات وإزالة 656 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض الصلبة لمعالجة التشوه البصري، ومصادرة 6 كجم، وإصدار 11 رخصة صحية خلال تلك الفترة.// انتهى //17:50ت م0071