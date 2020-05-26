ينبع 03 شوال 1441 هـ الموافق 26 مايو 2020 م واسكثفت القطاعات الأمنية بمحافظة ينبع جهودها في تطبيق أمر منع التجول الكامل في أيام عيد الفطر المبارك وسط استمرار القطاعات الحيوية المستثناة من أمر المنع في تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية المتطورة حفاظا على سلامة وصحة الجميع.ورصدت "واس" خلال جولتها الميدانية الالتزام التام والتجاوب الكامل الذي اتخذ كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية مما يؤكد ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بعد الحصول على تصريح التنقل من خلال تطبيق "توكلنا", وظهرت أحياء وشوارع وميادين المحافظة خالية من حركة السيارات والمارة, ويدل ذلك على استشعار المسؤولية الكاملة والوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين لمتطلبات هذه المرحلة من خلال تعاونهم ببقائهم في منازلهم والالتزام بمنع التجول وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تكفل إن شاء الله تحقيق السلامة العامة.// انتهى //17:51ت م0072